У кроці від Білого дому: як Байден змінює Трампа на посаді президента

Американський Конгрес на своєму засіданні офіційно затвердив перемогу Джо Байдена на виборах президента США. Воно тривало близько 10 годин і стало одним з найдовших в історії, в тому числі у зв'язку з заворушеннями на Капітолійському пагорбі.

РБК-Україна зібрала все, що відомо про те, як Байден йде до влади в Білому домі.

Конгрес

Спільне засідання Сенату і Палата представників, яке почалося 6 січня, поставило крапку в підведенні результатів виборів президента США. На ньому офіційно затвердили підсумки голосування Колегії вибірників.

Засідання двічі переривалося через заперечення однопартійців чинного президента-республіканця Дональда Трампа. Зокрема, ще в середу член Палати представників від Арізони Пол Госар разом з 60 колегами подав заперечення, а після опівночі за місцевим часом було подано друге заперечення - проти підсумків в Пенсільванії.

В обох випадках заперечення були відхилені як Сенатом, так і Палатою представників. Це відкриває шлях до інавгурації Байдена, яка пройде 20 січня.

Крім процедурних моментів засідання Конгресу переривалося через заворушення, в ході яких протестувальники прорвалися до самої будівлю і влаштували погром. Сенаторів і конгресменів евакуювали на військову базу, але за кілька годин засідання все-таки продовжилося.

Як пройшли вибори в листопаді

Вибори президента США відбулися 3 листопада. За їх результатами відразу стало відомо, що з'явиться новий президент, проте на встановлення офіційних підсумків в ключових штатах пішло більше тижня. Основна претензія чинного президента Дональда Трампа - велика кількість голосів за його опонента, які були надіслані поштою. Цього року такий спосіб голосування був особливо популярним через пандемію COVID-19.

В результаті демократ Джо Байден набрав майже 81,3 млн голосів проти 74,2 млн у Трампа. При цьому Байден обійшов опонента в багатьох ключових штатах, що підтвердило голосування Колегії виборників 14 грудня - 306 проти 232.

Дебати

В рамках президентської кампанії 2020 року в США вібулися лише два раунди дебатів - найменше число з 1996 року. Раунд, який не відбувся, було скасовано після того, як Трамп заразився COVID-19.

На вересневій зустрічі вони сперечалися, постійно перебивали один одного і обмінювалися взаємними звинуваченнями у брехні.

Зокрема, Байден критикував Трампа за провал в боротьбі з пандемією і проведення масових мітингів, а той, у свою чергу, припустив, що жертв було б набагато більше, якщо проблемою займався б Байден.

Крім того, Трамп звинуватив Байдена в поганому ставленні до темношкірих, на що отримав у відповідь звинувачення в расизмі, оскільки в школах скасували тренінги по расовій чутливості.

Також Байден називав чинного президента США "щеням Путіна" за слабкі позиції у зовнішній політиці.

З чим кандидати йшли на вибори

Байден обіймав високий пост віце-президента в адміністрації Барака Обами до того, як за підсумками виборів 2016 до влади прийшов Трамп. Ключові моменти програми Байдена:

виведення американських військ з Афганістану та збереження військової присутності в країнах Східної Європи

повернення до ядерної угоди з Іраном

ліквідація податкових послаблень для великого бізнесу

Трамп же, навпаки, обіцяв подальше урізання податків, а також створити 10 млн робочих місць за 10 місяців і заохочення для компаній, які перенесуть виробництво з Китаю.