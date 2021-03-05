Сім'я Коломойського теж потрапила під санкції США

"... я публічно оголошую (санкції, - ред.) проти наступних найближчих родичів Ігоря Коломойського: його дружини Ірини Коломойської, його дочки Анжеліки Коломойської та його сина Ізраїля Цві Коломойського", - заявив Блінкен.

За його словами, це рішення позбавляє їх права на в'їзд до США.