Сім'я Коломойського теж потрапила під санкції США

Сполучені Штати Америки, крім бізнесмена Ігоря Коломойського, ввели санкції проти членів його родини. Відповідно, найближчим родичам заборонили в'їзд до США.
Про це йдеться в заяві держсекретаря США Ентоні Блінкена, опублікованій на сайті Державного департаменту.
"... я публічно оголошую (санкції, - ред.) проти наступних найближчих родичів Ігоря Коломойського: його дружини Ірини Коломойської, його дочки Анжеліки Коломойської та його сина Ізраїля Цві Коломойського", - заявив Блінкен.
За його словами, це рішення позбавляє їх права на в'їзд до США.
Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що США вводять санкції проти Коломойського за причетність до корупції в Україні. У заяві Блінкена йдеться, що бізнесмен "підривав верховенство закону і віру суспільства в демократичні інститути", коли був головною Дніпропетровської ОДА в 2014-2015 роках.