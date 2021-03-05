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Сім'я Коломойського теж потрапила під санкції США

Автор: РБК-Україна

Сполучені Штати Америки, крім бізнесмена Ігоря Коломойського, ввели санкції проти членів його родини. Відповідно, найближчим родичам заборонили в'їзд до США.

Про це йдеться в заяві держсекретаря США Ентоні Блінкена, опублікованій на сайті Державного департаменту.

"... я публічно оголошую (санкції, - ред.) проти наступних найближчих родичів Ігоря Коломойського: його дружини Ірини Коломойської, його дочки Анжеліки Коломойської та його сина Ізраїля Цві Коломойського", - заявив Блінкен.

За його словами, це рішення позбавляє їх права на в'їзд до США.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що США вводять санкції проти Коломойського за причетність до корупції в Україні. У заяві Блінкена йдеться, що бізнесмен "підривав верховенство закону і віру суспільства в демократичні інститути", коли був головною Дніпропетровської ОДА в 2014-2015 роках.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиІгор КоломойскийСанкції
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