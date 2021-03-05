Семья Коломойского тоже попала под санкции США

Соединенные Штаты Америки, помимо бизнесмена Игоря Коломойского, ввели санкции против членов его семьи. Соответственно, ближайшим родственникам запретили въезд в США.
Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, опубликованном на сайте Государственного департамента.
"… я публично объявляю (санкции, - ред.) против следующих ближайших родственников Игоря Коломойского: его жены Ирины Коломойской, его дочери Анжелики Коломойской и его сына Израиля Цви Коломойского", - заявил Блинкен.
По его словам, это решение лишает их права на въезд в США.
Напомним, сегодня стало известно, что США вводят санкции против Коломойского за причастность к коррупции в Украине. В заявлении Бликена говорится, что бизнесмен "подрывал верховенство закона и веру общества в демократические институты", когда был главной Днепропетровской ОГА в 2014-2015 годах.
Отметим, американские правоохранительные органы также подозревают Коломойского в использовании незаконно присвоенных средств для покупки недвижимости в США. По данным прокуратуры, в период с 2008 по 2016 год Коломойский получил мошеннические ссуды и кредитные линии, часть доходов от которых отмывал через счета подставных компаний в кипрском офисе "ПриватБанка". Далее эти деньги легализовывались в США.