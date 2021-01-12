Сьогодні зустрінуться радники "нормандської четвірки". Козак вже прибув до Берліна

Сьогодні, 12 січня, у Берліні (Німеччина) відбудеться зустріч політичних радників лідерів "нормандської четвірки". Російський представник Дмитро Козак вже прибув на переговори.

Про це повідомляє ТАСС.

Повідомляється, що заступник голови Адміністрації президента Росії Дмитро Козак прибув з робочою поїздкою до Берліна. Він візьме участь у зустрічі політичних радників нормандського формату.

Також повідомляється, що представники Росії, України, Франції та Німеччини обговорять реалізацію домовленостей паризького саміту 2019 року в частині політичного врегулювання на Донбасі.

Відзначимо, українська сторона ще не повідомляла про візит голови Офісу президента Андрія Єрмака.

Нагадаємо, раніше Єрмак заявляв, що зустріч політичних радників "нормандської четвірки" може пройти до кінця січня. Він сподівається, що зустріч дасть імпульс для розведення військ ще на чотирьох ділянках, а також подальшого розмінування на Донбасі.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підкреслював, що нормандський формат залишається "живішим за всіх живих".