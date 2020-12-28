Нормандська зустріч радників може пройти до кінця січня, - Єрмак

Зустріч політичних радників голів держав "нормандської четвірки" може пройти до кінця січня. Однак, поки немає визначеності з датою зустрічі на рівні глав держав "нормандської четвірки".

Про це на зустрічі з журналістами сказав глава Офісу президента Андрій Єрмак.

"Зараз обговорюються нові дати, причому з самого початку січня. Ми розраховуємо, що до кінця січня зустріч на рівні політичних радників відбудеться", - сказав Єрмак.

Раніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що зустріч "нормандської четвірки" на рівні політичних радників повинна відбутися найближчим часом.

За словами Єрмака, з початку наступного року може початися реалізація двох домовленостей, досягнутих на рівні ТКГ: про розведення військ на 4 ділянках лінії зіткнення і про розмінування на 19 ділянках.

Нагадаємо, в Кремлі виключили проведення нормандського саміту найближчим часом та заявили, що для переговорів Володимира Путіна і Володимира Зеленського на сьогодні "немає субстанції".

У той же час повідомлялося, що Путін і канцлер Німеччини Ангела Меркель хочуть активізувати роботу радників "нормандської четвірки".

Зазначимо, глава делегації України в Тристоронньої контактній групі Леонід Кравчук говорив, що на сьогодні немає передумов для нормандської зустрічі лідерів України, Росії, Німеччини та Франції в 2021 році.