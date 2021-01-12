Сегодня встретятся советники "нормандской четверки". Козак уже прибыл в Берлин

Сегодня, 12 января, в Берлине (Германия) пройдет встреча политических советников лидеров "нормандской четверки". Российский представитель Дмитрий Козак уже прибыл на переговоры.

Об этом сообщает ТАСС.

Сообщается, что замглавы Администрации президента России Дмитрий Козак прибыл с рабочей поездкой в Берлин. Он примет участие во встрече политических советников нормандского формата.

Также сообщается, что представители России, Украины, Франции и Германии обсудят реализацию договоренностей парижского саммита 2019 года в части политического урегулирования на Донбассе.

Отметим, украинская сторона еще не сообщала о визите главы Офиса президента Андрея Ермака.

Напомним, ранее Ермак заявлял, что встреча политических советников "нормандской четверки" может пройти до конца января. Он надеется, что встреча даст импульс для разведения войск еще на четырех участках, а также дальнейшего разминирования на Донбассе.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркивал, что нормандский формат остается "живее всех живых".