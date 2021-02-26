СБУ досліджує запис розмови Медведчука-Суркова, - Баканов

За його словами, дані аудіозаписи долучені до кримінальної виробництва.

"Зараз цей запис не є належним доказом по справі. Слідчими будуть проведені певні процесуальні дії, в тому числі - експертизи", - заявив Баканов.

Він зазначив, що поки не може розголошувати подальші кроки по запису, але як тільки це стане можливим - вся інформація буде офіційно оприлюднена.

Зазначимо, днями у ЗМІ оприлюднили нібито запис між Віктором Медведчуком і Владиславом Сурковим, яка відбулася в 2014 році. Тоді вони обговорювали постачання електроенергії в Крим і обмін полоненими на Донбасі.