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СБУ исследует запись разговора Медведчука-Суркова, - Баканов

Автор: РБК-Украина

Следователи Службы безопасности Украины будут исследовать аудиозапись разговора Виктора Медведчука и бывшего помощника президента Российской Федерации Владислава Суркова. Этот разговор состоялся якобы в 2014 году.

Об этом в эфире политического ток-шоу "Право на власть" заявил глава СБУ Иван Баканов.

По его словам, данные аудиозаписи приобщены к уголовному производству.

"Сейчас эта запись не является надлежащим доказательством по делу. Следователями будут проведены определенные процессуальные действия, в том числе - экспертизы", - заявил Баканов.

Он отметил, что пока не может разглашать дальнейшие шаги по записи, но как только это станет возможным - вся информация будет официально обнародована.

Отметим, днями в СМИ обнародовали якобы запись между Виктором Медведчуком и Владиславом Сурковым, которая состоялась в 2014 году. Тогда они обсуждали поставки электроэнергии в Крым и обмен пленными на Донбассе.

Напомним, что 20 февраля Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения СНБО относительно применения санкций против Виктора Медведчука и еще семи физических и 19 юридических лиц. По словам главы СБУ Ивана Баканова, это решение СНБО основывалось, в частности, и на материалах СБУ.

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Новости Украины Виктор МедведчукВладислав СурковСлужба безопасности Украины
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