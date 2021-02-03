"Не стосується інших": Зеленський зібрав медійників через блокування каналів Козака

Санкції, введені проти нардепа Тараса Козака і його телеканалів, не загрожують свободі слова в Україні. І не стосуються зовсім інших каналів.

Про це заявив Володимир Зеленський, повідомляє Офіс президента.

Президент зустрівся з топ-менеджерами українських телеканалів і наголосив, що ситуація з санкціями має причину у вигляді фінансування з Росії та співпраці з терористичними організаціями.

"Це не має ніякого відношення до інших телеканалів. В Україні на сьогоднішній день немає загрози ні свободі слова, ні медіа-бізнесу", - сказав президент.

Наголошується, що керівники каналів підтримали вчорашнє рішення президента і РНБО.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов допустив, що після закриття каналів "112 Україна", NewsOne і ZIK введуть санкції і проти інших. Таких антиукраїнських каналів "дуже багато" в країні.

Нагадаємо, вчора ввечері президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про введення санкцій проти соратника нардепа Віктора Медведчука і трьох телеканалів.

Додамо, введення санкцій проти телеканалів Козака підтримали в Сполучених Штатах Америки.