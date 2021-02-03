"Не касается остальных": Зеленский собрал медийщиков из-за блокировки каналов Козака

Санкции, введенные против нардепа Тараса Козака и его телеканалов, не угрожают свободе слова в Украине. И не касаются вовсе других каналов.

Об этом заявил Владимир Зеленский, сообщает Офис президента.

Президент встретился с топ-менеджерами украинских телеканалов и подчеркнул, что ситуация с санкциями имеет причину в виде финансирования из России и сотрудничества с террористическими организациями.

"Это не имеет никакого отношения к другим телеканалам. В Украине на сегодняшний день нет угрозы ни свободе слова, ни медиа-бизнесу", - сказал президент.

Отмечается, что руководители каналов поддержали вчерашнее решение президента и СНБО.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов допустил, что после закрытия каналов "112 Украина", NewsOne и ZIK введут санкции и против других. Таких антиукраинских каналов "очень много" в стране.

Напомним, вчера вечером президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций против соратника нардепа Виктора Медведчука и трех телеканалов.

Добавим, введение санкций против телеканалов Казака поддержали в Соединенных Штатах Америки.