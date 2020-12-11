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Санкції проти Росії необхідно посилити у разі продовження агресії, - МЗС

Новость на русском → Київ, П'ятниця 11 грудня 2020 10:37
Санкції проти Росії необхідно посилити у разі продовження агресії, - МЗС Фото: МЗС України (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Україна привітала продовження економічних санкцій проти Російської Федерації з боку Європейського союзу з-за анексії Криму. При цьому Україна вважає необхідним посилити санкції в разі продовження російської агресії.

Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ України.

У МЗС назвали рішення про продовження санкцій ЄС проти Росії "потужним сигналом" підтримки українського уряду в рамках нормандського формату і Тристоронньої контактної групи з метою відновлення територіальної цілісності і суверенітету України.

"В умовах очевидного відсутності намірів російської сторони йти по шляху повного виконання всіх мінських домовленостей консолідоване політичний тиск на РФ з боку ЄС у вигляді обмежувальних заходів (санкцій) є принципово важливим. У разі продовження російської агресії проти України, санкції, повинні бути посилені", - заявили в МЗС.

Нагадаємо, вчора Євросоюз продовжив на півроку економічні санкції проти Росії через Криму.

Також РБК-Україна писало, що ЄС узгодив введення санкції проти Росії за залізничне сполучення з окупованим Кримом.

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