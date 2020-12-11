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Санкции против России необходимо усилить в случае продолжения агрессии, - МИД

Новина українською → Киев, Пятница 11 декабря 2020 10:37
Санкции против России необходимо усилить в случае продолжения агрессии, - МИД Фото: МИД Украины (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Украина поприветствовала продление экономических санкций против Российской Федерации со стороны Европейского союза из-за аннексии Крыма. При этом Украина считает необходимым усилить санкции в случае продолжения российской агрессии.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины.

В МИД назвали решение о продлении санкций ЕС против России "мощным сигналом" поддержки украинского правительства в рамках нормандского формата и Трехсторонней контактной группы с целью восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины.

"В условиях очевидного отсутствия намерений российской стороны идти по пути полного выполнения всех минских договоренностей консолидированное политическое давление на РФ со стороны ЕС в виде ограничительных мероприятий (санкций) является принципиально важным. В случае продолжения российской агрессии против Украины, санкции должны быть усилены", - заявили в МИД.

Напомним, вчера Евросоюз продлил на полгода экономические санкции против России из-за Крыма.

Также РБК-Украина писало, что ЕС согласовал введение санкции против России за железнодорожное сообщение с оккупированным Крымом.

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