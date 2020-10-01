ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавирус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

ЄС ввів санкції проти Росії за залізничне сполучення з Кримом, - журналіст

Новость на русском → Брюссель, Четвер 01 жовтня 2020 19:11
ЄС ввів санкції проти Росії за залізничне сполучення з Кримом, - журналіст Фото: прапори ЄС (flickr.com libereurope)
Автор: Дмитро Левицький

Європейський союз погодив персональні санкції проти фізичних осіб та підприємств Російської Федерації за залізничне сполучення з окупованим Кримом. Росія побудувала залізницю на окупований півострів Керченським мостом.

Про це повідомляє журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

Під санкції потрапили гендиректор "Гранд сервіс експрес" Олександр Ганов та заступник голови "Стройгазмонтаж" Леонід Риженькін Леонід Риженькін, а також компанії "Кримська залізниця", "Перша кримська страхова компанія", Ленпромтранспроект та Дирекція будівництва залізничної лінії Беркакіт-Томмот-Якутськ.

За словами журналіста, санкції передбачають замороження активів та заборону на отримання віз.

Зазначимо, введення санкцій проти Росії за залізничне сполучення з окупованим Кримом блокувалося Кіпром.

Як пояснювали в МЗС України, дії Нікосії пов'язані перш за все з відстоюванням національних інтересів.

Нагадаємо, нещодавно "дочку" німецького Deutsche Bank оштрафували за порушення "кримських" санкцій проти Росії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Евросоюз Крим Санкції проти Росії
NEWS
Вірменія заявила про готовність розпочати мирні переговори з Азербайджаном
Анастасия Рокитнаредактор стрічки новин Вірменія заявила про готовність розпочати мирні переговори з Азербайджаном
DAILY
Фатальна помилка: через що міг розбитися АН-26 під Харковом
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Фатальна помилка: через що міг розбитися АН-26 під Харковом