Євросоюз знову продовжив економічні санкції проти Росії через Крим

Євросоюз продовжив на півроку економічні санкції проти Росії. Вони пов'язані з окупацією Криму.

Про це повідомив журналіст Рікард Жозвяк.

Це рішення було прийнято на саміті країн Євросоюзу. Його оформлять в документ вже наступного тижня.

Нагадаємо, в листопаді повідомлялося, що Європейська комісія готується запропонувати, щоб Євросоюз вперше ввів санкції проти Росії або Китаю за поширення фейків. З початку моніторингу зафіксовано понад 10 000 фактів прокремлівської дезінформації.

Зазначимо, що персональні санкції проти Росії за агресію проти України були продовжені Європейським союзом на початку вересня 2020 року. Санкції продовжили на півроку.

Крім того, в жовтні ЄС узгодив введення санкції проти Росії за залізничне сполучення з окупованим Кримом.