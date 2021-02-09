Санкції проти Росії: ЄС вже в лютому почне підготовку нових заходів

Європейський союз розпочне підготовку нових санкцій проти Росії вже в лютому. Очікується, що рішення може бути прийняте навесні.

Про це з трибуни Європейського парламенту заявив високий представник ЄС по зовнішній політиці і політиці безпеки Жозеп Боррель.

За його словами, він після візиту до Росії скористається своїм правом і буде ініціювати нові санкції.

"Ми будемо обговорювати ці питання 22 лютого на засіданні Ради голів МЗС Європейського союзу, а потім в березні на саміті. На цих зустрічах будуть прийняті рішення щодо подальших кроків. Було б правильно включити санкції. Я зроблю конкретні пропозиції", - зазначив Боррель.