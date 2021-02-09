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Санкції проти Росії: ЄС вже в лютому почне підготовку нових заходів

Автор: РБК-Україна

Європейський союз розпочне підготовку нових санкцій проти Росії вже в лютому. Очікується, що рішення може бути прийняте навесні.

Про це з трибуни Європейського парламенту заявив високий представник ЄС по зовнішній політиці і політиці безпеки Жозеп Боррель.

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За його словами, він після візиту до Росії скористається своїм правом і буде ініціювати нові санкції.

"Ми будемо обговорювати ці питання 22 лютого на засіданні Ради голів МЗС Європейського союзу, а потім в березні на саміті. На цих зустрічах будуть прийняті рішення щодо подальших кроків. Було б правильно включити санкції. Я зроблю конкретні пропозиції", - зазначив Боррель.

Нагадаємо, раніше в Сенаті США анонсували обговорення нових санкцій проти Росії за арешт опозиціонера Олексія Навального і силовий розгін масових протестів.

Голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук вважає, що за президентства Джо Байдена США посилять санкції проти Росії, а також посилять політичний та дипломатичний тиск на Москву. На його думку, санкції вийдуть за межі фізичних осіб.

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