Санкции против России: ЕС уже в феврале начнет подготовку новых мер

Европейский союз начнет подготовку новых санкций против России уже в феврале. Ожидается, что решение может быть принято весной.

Об этом с трибуны Европейского парламента заявил высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.

По его словам, он после визита в Россию воспользуется своим правом и будет инициировать новые санкции.

"Мы будем обсуждать эти вопросы 22 февраля на заседании Совета глав МИД Европейского союза, а потом в марте на саммите. На этих встречах будут приняты решения по дальнейшим шагам. Было бы правильно включить санкции. Я сделаю конкретные предложения", - отметил Боррель.