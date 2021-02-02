В Сенаті США анонсували санкції проти Росії через Навального

Американський сенатор від Республіканської партії Мітт Ромні відреагував на вирок російському опозиціонеру Олексію Навальному. Він анонсував винесення на розгляд Сенату питання введення санкцій проти Росії.

Про це сенатор написав на сторінці у Twitter.

Ромні заявив, що резолюції з санкціями проти причетних до отруєння та ув'язнення Навального винесуть на голосування цього тижня.

"Сильні лідери не повинні саджати супротивників, щоб зберегти владу. Спочатку Навального отруїли, а коли це не вдалося, режим Путіна засудив його до тюрми після фіктивного процесу. Цього тижня ми схвалимо законодавство, щоб санкціонувати винних у цих діях", - наголосив сенатор.

Нагадаємо, сьогодні суд Москви вирішив відправити Навального у колонію загального режиму відбувати покарання по справі "Ів Роше". У колонії опозиціонер проведе 2,5 роки.

РБК-Україна розповідало, у чому звинувачують Навального в Росії та чому його відправили у колонію після повернення з Німеччини.

Додамо, на вирок Навальному вже відреагували представники низки країн. Вирок опозиціонеру називають цинічним та закликають негайно його звільнити.