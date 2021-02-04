Санкції проти каналів Козака: у владі пояснили можливі мотиви

Офіційно озвученої причиною введення санкцій проти телеканалів нардепа Тараса Козака стала боротьба проти проросійської пропаганди і дезінформації. При цьому також існують і інші мотиви такого рішення.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Вихід з кадру. Навіщо Зеленському санкції проти "каналів Медведчука" і чого чекати далі".

За інформацією джерел РБК-Україна, свою роль зіграла, зокрема, й історія з тарифними протестами. Активну роль у протестах зіграла ОПЗЖ, а саме орієнтоване на Віктора Медведчука крило партії.

Ще одним мотивом санкцій стала невдала спроба звільнити кількох українців з ОРДЛО через Медведчука в обхід мінської ТКГ. За словами співрозмовника РБК-Україна, це сильно зачепило особисто президента Володимира Зеленського, який завжди називав тему обміну одним із своїх пріоритетів.

При цьому джерела видання в різних органах влади не підтверджують версію про причетність до санкцій Білого дому США.

"Насправді, у випадку з США порядок давним-давно відома, без усяких спеціальних переговорів, все ж на поверхні: проводьте реформи, зміцнюйте антикорупційні органи, боріться з російським впливом і т. д. Словом, якщо ви хочете, щоб ми вам допомагали, то робіть щось і самі", - сказав співрозмовник в оточенні Зеленського.

Також він заперечує версію про те, що на введення санкцій вплинули останні рейтинги, які показують зниження популярності "Слуги народу" і зростання підтримки ОПЗЖ. За даними джерела, перетікання голосів від президентської партії до ОПЗЖ вже фактично закінчений. Зараз нібито йде перехід з СН до проукраїнських партій.

Нагадаємо, у вівторок президент Володимир Зеленський ввів у дію санкції проти Тараса Козака. Вони включають блокування телеканалів "112 Україна", NewsOne і ZIK строком на п'ять років.

Також РБК-Україна писало про можливі варіанти ескалації конфлікту у зв'язку з санкціями проти каналів Козака.