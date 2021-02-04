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Санкції проти каналів Козака: які варіанти ескалації ситуації в Україні

Новость на русском → Київ, Четвер 04 лютого 2021 08:16
Санкції проти каналів Козака: які варіанти ескалації ситуації в Україні Фото: Тарас Козак (скрін відео)
Автор: Мілан Лєліч, Анастасія Рокитна

Через введення санкцій проти трьох телеканалів в Україні (Newsone, ZIK і "112 Україна") опозиція пообіцяла боротися всіма доступними методами. Але у владі вважають, що ситуація може загостритися тільки в двох сценаріях.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Вихід з кадру. Навіщо Зеленському санкції проти "каналів Медведчука" і чого чекати далі".

Джерела видання називають одним з варіантів - ескалацію ситуації на Донбасі. Однак, у "Слузи народу" особливих передумов до загострення на фронті не бачать. У Росії зараз внутрішні проблеми.

Є ще варіант, що якщо ОПЗЖ зможе швидко домогтися вигідних їй рішень у судах, то атмосфера загостритися. Один зі співрозмовників видання в СН не виключає, що позов подадуть в ОАСК.

І тоді під судом можливі вуличні конфлікти між силовим блоком ОПЗЖ і прихильниками санкцій.

Проте, в керівництві СН поки ці сценарії вважають не особливо вірогідними

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данилов допустив, що після закриття каналів "112 Україна", NewsOne і ZIK введуть санкції і проти інших. Таких антиукраїнських каналів "дуже багато" в країні.

Нагадаємо, вчора ввечері президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про введення санкцій проти соратника нардепа Віктора Медведчука і трьох телеканалів.

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