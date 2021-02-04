Санкции против каналов Козака: во власти объяснили возможные мотивы

Официально озвученной причиной введения санкций против телеканалов нардепа Тараса Козака стала борьба против пророссийской пропаганды и дезинформации. При этом также существуют и другие мотивы такого решения.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Выход из кадра. Зачем Зеленскому санкции против "каналов Медведчука" и чего ждать дальше".

По информации источников РБК-Украина, свою роль сыграла, в частности, и история с тарифными протестами. Активную роль в протестах сыграла ОПЗЖ, а именно ориентированное на Виктора Медведчука крыло партии.

Еще одним мотивом санкций стала неудавшаяся попытка освободить нескольких украинцев из ОРДЛО через Медведчука в обход минской ТКГ. По словам собеседника РБК-Украина, это сильно задело лично президента Владимира Зеленского, который всегда называл тему обмена одним из своих приоритетов.

При этом источники издания в различных органах власти не подтверждают версию о причастности к санкциям Белого дома США.

"На самом деле, в случае с США повестка давным-давно известна, без всяких специальных переговоров, все же на поверхности: проводите реформы, укрепляйте антикоррупционные органы, боритесь с российским влиянием и т.д. Словом, если вы хотите, чтобы мы вам помогали, то делайте что-то и сами", - сказал собеседник в окружении Зеленского.

Также он отрицает версию о том, что на введение санкций повлияли последние рейтинги, которые показывают снижение популярности "Слуги народа" и рост поддержки ОПЗЖ. По данным источника, переток голосов от президентской партии к ОПЗЖ уже фактически закончен. Сейчас якобы идет переход из СН к проукраинским партиям.

Напомним, во вторник президент Владимир Зеленский ввел в действие санкции против Тараса Козака. Они включают блокирование телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK сроком на пять лет.

Также РБК-Украина писало о возможных вариантах эскалации конфликта в связи с санкциями против каналов Козака.