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Санкції проти Білорусі ввели ще сім країн, в тому числі Україна

Автор: Андрій Козловський

Сім країн-партнерів ЄС запровадили санкції проти діючої влади Білорусі. Їх ввели у зв'язку з "фальсифікацією виборів і порушенням прав людини".

Про це заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель, передає прес-служба Європарламенту.

Таким чином до санкцій приєдналися Україна, Норвегія, Ісландія, Північна Македонія, Албанія, Ліхтенштейн і Чорногорія.

Нагадаємо, що стосовно офіційних осіб Білорусі ЄС вже ввів два блоки санкцій. У "чорному списку" перебувають 55 представників керівництва країни, включаючи Олександра Лукашенка і силовиків. Їм забороняється в'їзд в ЄС, а їхні рахунки в європейських банках, якщо будуть виявлені, заморозять.

Разом з тим, раніше повідомлялось, що Європейський союз більше не надасть жодного євро уряду Олександра Лукашенка.

Також РБК-Україна писало, що Міністерство закордонних справ Білорусі вирішило розширити санкційний список щодо Європейського союзу та Канади. Список в білоруському відомстві вирішили не публікувати.

Крім того, Білорусь знижує рівень своєї участі в програмі Європейського союзу "Східне партнерство". Тепер на самітах Мінськ буде представлений не міністрами, а експертами.

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