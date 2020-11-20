UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Санкции против Беларуси ввели еще семь стран, в том числе Украина

Автор: Андрей Козловский

Семь стран-партнеров ЕС ввели санкции против действующей власти Беларуси. Их ввели в связи с "фальсификацией выборов и нарушением прав человека".

Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, передает пресс-служба Европарламента.

Таким образом, к санкциям присоединились Украина, Норвегия, Исландия, Северная Македония, Албания, Лихтенштейн и Черногория.

Напомним, что в отношении официальных лиц Беларуси ЕС уже ввел два блока санкций. В "черном списке" находятся 55 представителей руководства страны, включая Александра Лукашенко и силовиков. Им запрещается въезд в ЕС, а их счета в европейских банках, если будут обнаружены, заморозят.

Вместе с тем, ранее сообщалось, что Европейский союз больше не предоставит ни евро правительству Александра Лукашенко.

Также РБК-Украина писало, что Министерство иностранных дел Беларуси решило расширить санкционный список в отношении Европейского союза и Канады. Список в белорусском ведомстве решили не публиковать.

Кроме того, Беларусь понижает уровень своего участия в программе Европейского союза "Восточное партнерство". Теперь на саммитах Минск будет представлен не министрами, а экспертами.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Беларусь