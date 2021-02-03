Санкції проти 112, ZIK і NewsOne: чому закрили телеканали Козака

Мовлення телеканалів NewsOne, ZIK та "112 Україна" було заблоковано після введення санкцій проти нардепа Тараса Козачука. 2 лютого президент своїм указом ввів обмеження щодо ряду компаній соратника Віктора Медведчука терміном на 5 років. Всі подробиці - на РБК-Україна.

Причина блокування телеканалів

Вчора ввечері Володимир Зеленський ввів в дію рішення РНБО про персональні санкції проти народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака, а також восьми його компаній.

Зокрема, санкції введені відносно компаній "ТВ Вибір", "Телерадіокомпанія "112-ТВ", "Лідер ТВ", "Партнер ТВ", "Новини 24 години", "Нові комунікації". До їх складу належать канали "112 Україна", NewsOne і ZIK.

Серед іншого обмеження для телеканалів передбачають:

анулювання або призупинення ліцензій та інших дозволів для здійснення діяльності;

заборона користування радіочастотним ресурсом України;

припинення надання послуг з ретрансляції, розповсюдження телепрограм, надання телекомунікаційних послуг і використання телекомунікаційних мереж загального користування.

Зеленський про санкції

Президент назвав рішення про введення санкцій боротьбою за правду. Він зазначив, що заблоковані канали займалися пропагандою і фінансувалися країною-агресором. Про це Володимир Зеленський написав в Twitter.

"Україна рішуче підтримує свободу слова. Не пропаганду, фінансовану країною-агресором, яка підриває Україну на шляху до Євросоюзу та євроатлантичної інтеграції. Боротьба за незалежність - це боротьба в інформаційній війні за правду і європейські цінності", - зазначив глава держави.

NewsOne, "112 Україна" і ZIK припинили мовлення

У сітках більшості великих українських провайдерів телеканали NewsOne, ZIK та "112 Україна" стали недоступні для перегляду пізно ввечері 2 лютого. При цьому трансляція ефіру триває на YouTube.

У медіахолдингу "Новини" назвали рішення про блокування каналів "політичною розправою над неугодними ЗМІ". Також в заяві йдеться, що "112 Україна", NewsOne, ZIK та "готові надавати свій ефір для трансляції на інших каналах без обмежень".

У НСЖУ вважають блокування каналів порушенням свободи слова

Глава Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко вважає рішення української влади про блокування каналів "інформаційним вибухом".

За його словами, позбавлення доступу аудиторії до ЗМІ без рішення суду є наступом на свободу слова. НСЖУ проінформує про ситуацію, що склалася Міжнародну федерацію журналістів, Європейську федерацію журналістів, Офіс ОБСЄ з питань свободи ЗМІ.

Коментар СБУ

У Службі безпеки України надали необхідне обґрунтування РНБО для введення санкцій проти телеканалів. Глава відомства Іван Баканов заявив, що проти України ведеться гібридна війна, в тому числі на інформаційному полі.

Також він зазначив, що рішення РНБО спрямоване на захист територіальної цілісності і суверенітету України і не має ніякого відношення до обмеження свободи слова.

"Інструмент пропаганди": реакція Мінкульту на блокування каналів

Глава Міністерства культури Олександр Ткаченко назвав "112 Україна", NewsOne і ZIK "іноземною пропагандистською машиною, яка була сформована в Україні і побічно профінансована Москвою, а окремі журналісти стали солдатами Кремля".

Ткаченко зазначив, що блокування також пов'язане не тільки з численними порушеннями журналістських стандартів, фейками і маніпуляціями.

Кремль засудив санкції проти "112", NewsOne, ZIK

У президента РФ різко выдреагували на заборону мовлення трьох українських телеканалів.

Як зявив прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков, обмеження або блокування діяльності ТБ не відповідає міжнародним нормам. У Кремлі закликають міжнародні організації звернути на це увагу.

Нагадаємо, в Офісі президента України заявили, що перереєстрація не допоможе телеканалам NewsOne, ZIK та "112 Україна" відновити мовлення. Рішення про санкції прийнято на підставі чинної Конституції і закону "Про санкції".

Раніше повідомлялося, павільйон кіностудії Довженка, звідки показували ефір трьох телеканалів, вночі 2 лютого був заблокований охороною. На територію студії не пускали нардепа ОПЗЖ Тетяну Плачкову.