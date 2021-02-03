Санкции против 112, ZIK и NewsOne: почему закрыли телеканалы Козака

Вещание телеканалов NewsOne, ZIK и "112 Украина" было заблокировано после введения санкций против нардепа Тараса Козачука. 2 февраля президент своим указом ввел ограничения в отношении ряда компаний соратника Виктора Медведчука сроком на 5 лет. Все подробности - на РБК-Украина.

Причина блокировки телеканалов

Вчера вечером Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о персональных санкциях против народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака, а также восьми принадлежащих ему компаний.

В частности, санкции введены в отношении компаний "ТВ Выбор", "Телерадиокомпания "112-ТВ", "Лидер ТВ", "Партнер ТВ", "Новости 24 часа", "Новые коммуникации". В их состав входят каналы "112 Украина", NewsOne и ZIK.

Среди прочего ограничения для телеканалов предусматривают:

аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений для осуществления деятельности;

запрет пользования радиочастотным ресурсом Украины;

прекращение предоставления услуг по ретрансляции, распространения телепрограмм, предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования.

Зеленский о санкциях

Президент назвал решение о введении санкций борьбой за правду. Он отметил, что заблокированные каналы занимались пропагандой и финансировались страной-агрессором. Об этом Владимир Зеленский написал в Twitter.

"Украина решительно поддерживает свободу слова. Не пропаганду, финансируемую страной-агрессором, которая подрывает Украину на пути к Евросоюзу и евроатлантической интеграции. Борьба за независимость - это борьба в информационной войне за правду и европейские ценности", - отметил глава государства.

NewsOne, "112 Украина" и ZIK прекратили вещание

В сетках большинства крупных украинских провайдеров телеканалы NewsOne, ZIK и "112 Украина" стали недоступны для просмотра поздним вечером 2 февраля. При этом трансляция эфира продолжается на YouTube.

В медиахолдинге "Новости" назвали решение о блокировке каналов "политической расправой над неугодными СМИ". Также в заявлении говорится, что "112 Украина", NewsOne, ZIK и "готовы предоставлять свой эфир для трансляции на других каналах без ограничений".

В НСЖУ считают блокировку каналов нарушением свободы слова

Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко считает решение украинских властей о блокировке каналов "информационным взрывом".

По его словам, лишение доступа аудитории к СМИ без решения суда является наступлением на свободу слова. НСЖУ проинформирует о сложившейся ситуации Международную федерацию журналистов, Европейскую федерацию журналистов, Офис ОБСЕ по вопросам свободы СМИ.

Комментарий СБУ

В Службе безопасности Украины предоставили необходимое обоснование СНБО для введения санкций против телеканалов. Глава ведомства Иван Баканов заявил, что против Украины ведется гибридная война, в том числе на информационном поле.

Также от отметил, что решение СНБО направлено на защиту территориальной целостности и суверенитета Украины и не имеет никакого отношения к ограничению свободы слова.

"Инструмент пропаганды": реакция Минкульта на блокировку каналов

Глава Министерства культуры Александр Ткаченко назвал "112 Украина", NewsOne и ZIK "иностранной пропагандистской машиной, которая была сформирована в Украине и косвенно профинансирована Москвой, а отдельные журналисты стали солдатами Кремля".

Ткаченко отметил, что блокировка также связана с многочисленными нарушениями журналистских стандартов, фейками и манипуляциями.

Кремль осудил санкции против "112", NewsOne, ZIK

У президента РФ резко отреагировали на запрет вещания трех украинских телеканалов.

Как заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, ограничение или блокировка деятельности ТВ не соответствует международным нормам. В Кремле призывают международные организации обратить на это внимание.

Напомним, в Офисе президента Украины заявили, что перерегистрация не поможет телеканалам NewsOne, ZIK и "112 Украина" возобновить вещание. Решение о санкциях принято на основании действующей Конституции и закона "О санкциях".

Ранее сообщалось, что павильон киностудии Довженко, откуда показывали эфир трех телеканалов, ночью 2 февраля был заблокирован охраной. На территорию студии не пускали нардепаОПЗЖ Татьяну Плачкову.