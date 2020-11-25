Санду розповіла, коли зустрінеться з Зеленським

Обраний президент Молдови Майя Санду планує провести зустріч з президентом України Володимиром Зеленський після свого офіційного вступу на посаду. У неї також запланована зустріч з президентом Румунії Клаусом Йоганнісом.

Про це вона заявила на брифінгу, передає Newsmaker.

Вона має намір просити у країн-партнерів Молдови надати необхідні тести, ліки, захисні засоби і обладнання, що використовуються в лікуванні коронавірусу.

"У перші тижні після інавгурації ми організуємо візит до Кишинева президента (Румунії) Йоганніса і зустріч з президентом Зеленським", - заявила вона.

Нагадаємо, МЗС України готує візит новообраного президента Молдови Майї Санду.

Зазначимо, Санду заявила про приналежність Криму Україні, а в питанні Донбасу порадила врахувати досвід Кишинева з Тирасполем (Придністров'я).

Раніше Майя Санду заявила в коментарі РБК-Україна, що найближчим часом проведе зустріч з президентом України.

Також після оголошення результатів виборів Санду заявила, що Молдова буде будувати дружні відносини з Україною.