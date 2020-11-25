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Санду розповіла, коли зустрінеться з Зеленським

Новость на русском → Київ, Середа 25 листопада 2020 13:05
Санду розповіла, коли зустрінеться з Зеленським Фото: Майя Санду (facebook com maia sandu)
Автор: Анастасия Рокитна

Обраний президент Молдови Майя Санду планує провести зустріч з президентом України Володимиром Зеленський після свого офіційного вступу на посаду. У неї також запланована зустріч з президентом Румунії Клаусом Йоганнісом.

Про це вона заявила на брифінгу, передає Newsmaker.

Вона має намір просити у країн-партнерів Молдови надати необхідні тести, ліки, захисні засоби і обладнання, що використовуються в лікуванні коронавірусу.

"У перші тижні після інавгурації ми організуємо візит до Кишинева президента (Румунії) Йоганніса і зустріч з президентом Зеленським", - заявила вона.

Нагадаємо, МЗС України готує візит новообраного президента Молдови Майї Санду.

Зазначимо, Санду заявила про приналежність Криму Україні, а в питанні Донбасу порадила врахувати досвід Кишинева з Тирасполем (Придністров'я).

Раніше Майя Санду заявила в коментарі РБК-Україна, що найближчим часом проведе зустріч з президентом України.

Також після оголошення результатів виборів Санду заявила, що Молдова буде будувати дружні відносини з Україною.

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