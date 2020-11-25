Санду рассказала, когда встретится с Зеленским

Избранный президент Молдовы Майя Санду планирует провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленский после своего официального вступления в должность. У нее также запланирована встреча с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.

Об этом она заявила на брифинге, передает Newsmaker.

Она намерена просить у стран-партнеров Молдовы предоставить необходимые тесты, лекарства, защитные средства и оборудование, используемое в лечении коронавируса.

"В первые недели после инаугурации мы организуем визит в Кишинев президента (Румынии) Йоханниса и встречу с президентом Зеленским", - заявила она.

Напомним, МИД Украины готовит визит новоизбранного президента Молдовы Майи Санду.

Отметим, Санду заявила о принадлежности Крыма Украине, а в вопросе Донбасса посоветовала учесть опыт Кишинева с Тирасполем (Приднестровье).

Ранее Майя Санду заявила в комментарии РБК-Украина, что в ближайшее время проведет встречу с президентом Украины.

Также после объявления результатов выборов Санду заявила, что Молдова будет строить дружеские отношения с Украиной.