Санду виключає карабахський сценарій у Придністров'ї: немає передумов

Обраний президент Молдови Майя Санду виключає можливість карабахського сценарію з метою відновлення контролю над невизнаним Придністров'ям. На її думку, для силового вирішення конфлікту немає передумов.

Про це вона заявила в інтерв'ю російському телеканалу РБК.

За її словами, на сьогодні немає загрози повторення карабахського сценарію в Придністров'ї.

"Вирішення конфлікту має бути виключно мирним. Тобто ми повинні знайти ці виключно мирні дипломатичні методи. Там немає ніякої загрози і немає ніяких передумов для відновлення військових дій", - зазначила Санду.

Вона також підкреслила, що на відміну від інших конфліктів на пострадянському просторі у випадку Кишинева і Тирасполя немає етнічних або релігійних протиріч.

"А якщо говорити про російськомовних, то в Кишиневі набагато більше російськомовного населення, ніж у всьому Придністров'ї", - сказала Санду і додала, що врегулювання ситуації має відбувається на основі територіальної цілісності Молдови.

Нагадаємо, раніше Санду вимагала вивести російські війська з Придністров'я, а також змінити формат миротворчої місії.

У президента Росії Володимира Путіна вже заявили, що заяви Санду щодо Придністров'я загрожують дестабілізацією в регіоні.

Відзначимо, у вересні Азербайджан перейшов у масштабний наступ на Нагірний Карабах, щоб повернути контроль над регіоном. Після півтора місяців запеклих боїв вірменська сторона фактично капітулювала, зобов'язавшись вивести свої війська і передавши під контроль Баку кілька районів за умовами мирної угоди.