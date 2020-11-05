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Саміт Кримської платформи пройде в травні 2021 Києві, - Кулеба

Автор: Маріанна Присяжнюк, Игорь Литвиненко

Міжнародний саміт Кримської платформи по деокупації півострова пройде в травні 2021 року в Києві. У Міністерстві закордонних справ сподіваються, що на той час ситуація з пандемією стабілізується.

Про це на брифінгу заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Він зазначив, що Україна бачить підтримку створення Кримської платформи і готовність брати в ній участь з боку міжнародних партнерів.

"Ця робота не буде зупинитися ні на день і увінчається самітом, який пройде в Києві. Я можу повідомити, що цей саміт відбудеться в травні 2021 року. Дуже сильно сподіваємося, що ситуація з пандемією стабілізується", - сказав Кулеба.

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За словами міністра, на півострові тривають репресії проти кримських татар.

"3. листопада Військовий суд в Ростові засудив трьох кримських татар за сфабрикованими звинуваченнями. В той же день були затримані троє кореспондентів Кримської солідарності. 4 листопада їх відпустили. Але ми бачимо, що це системні репресії проти кримських татар і ми будемо продовжувати свою роботу, щоб зупинити ці репресії. І щоб всі, хто утримуються - були звільнені ", - сказав Кулеба.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що саміт Кримської платформи може пройти в Києві 21 травня 2021 року.

До цього президент України Володимир Зеленський заявляв, що Європейський союз готовий приєднатися до платформи по деокупацію Криму.

Прогноз погоди
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Новини України КримСамітДмитро Кулеба