Саммит Крымской платформы пройдет в мае 2021 в Киеве, - Кулеба

Международный саммит Крымской платформы по деоккупации полуострова пройдет в мае 2021 года в Киеве. В Министерстве иностранных дел надеются, что к тому времени ситуация с пандемией стабилизируется.

Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Он отметил, что Украина видит поддержку создания Крымской платформы и готовность принимать в ней участие со стороны международных партнеров.

"Эта работа не будет остановиться ни на день и увенчается саммитом, который пройдет в Киеве. Я могу сообщить, что этот саммит состоится в мае 2021 года. Очень сильно надеемся, что ситуация с пандемией стабилизируется", - сказал Кулеба.

По словам министра, на полуострове продолжаются репрессии против крымских татар.

"3 ноября Военный суд в Ростове осудил трех крымских татар по сфабрикованным обвинениям. В тот же день были задержаны трое корреспондентов Крымской солидарности. 4 ноября их отпустили. Но мы видим, что это системные репрессии против крымских татар и мы будем продолжать свою работу, чтобы остановить эти репрессии. И чтобы все, кто удерживаются - были освобождены", - сказал Кулеба.

Напомним, ранее сообщалось, что саммит Крымской платформы может пройти в Киеве 21 мая 2021 года.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Европейский союз готов присоединиться к платформе по деоккупации Крыма.