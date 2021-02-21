Росію чекають нові санкції ЄС через справу Навального

Санкції можуть погодити під час зустрічі глав дипломатичних відомств країн ЄС у понеділок, 22 лютого.

"Ми будемо обговорювати на Раді міністрів з закордонних справ належну реакцію щодо справи Навального", - зазначив Шалленберг.

Обмежувальні заходи, вірогідно, будуть включати точкові санкції проти фізичних осіб та організацій, які будуть запроваджені за допомогою нового санкційного механізму ЄС, що має на меті покарання порушників прав людини.

За словами Шалленберга, він очікує на "широку більшість" на підтримку санкцій серед 27 країн-членів Євросоюзу та закликав до єдності його членів у питанні протистояння Росії.

"Просто коментувати те, що відбувається у Росії, стоячи осторонь, та погрожувати санкціями недостатньо", - наполіг мінстр.