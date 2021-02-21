ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Росію чекають нові санкції ЄС через справу Навального

Новость на русском → Відень, Неділя 21 лютого 2021 15:56
Росію чекають нові санкції ЄС через справу Навального Фото: Олексій Навальний (facebook.com)
Автор: Анастасія Рокитна

Європейський Союз має ухвалити найближчим часом нові санкції проти Росії через судове переслідування російською владою опозиціонера Олексія Навального. Блок завтра проведе засідання.

Про це повідомив міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг в інтерв'ю німецькому виданню Welt am Sonntag, передає Deutsche Welle.

Санкції можуть погодити під час зустрічі глав дипломатичних відомств країн ЄС у понеділок, 22 лютого.

"Ми будемо обговорювати на Раді міністрів з закордонних справ належну реакцію щодо справи Навального", - зазначив Шалленберг.

Обмежувальні заходи, вірогідно, будуть включати точкові санкції проти фізичних осіб та організацій, які будуть запроваджені за допомогою нового санкційного механізму ЄС, що має на меті покарання порушників прав людини.

За словами Шалленберга, він очікує на "широку більшість" на підтримку санкцій серед 27 країн-членів Євросоюзу та закликав до єдності його членів у питанні протистояння Росії.

"Просто коментувати те, що відбувається у Росії, стоячи осторонь, та погрожувати санкціями недостатньо", - наполіг мінстр.

Нагадаємо, міністри закордонних справ Європейського Союзу завтра обговорять відмову Росії виконувати рішення ЄСПЛ по російському опозиціонеру Олексію Навальному. Вони готують відповідь.

Крім того, російському опозиціонеру Олексію Навальному винесли вирок у ще одній справі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Навальный Санкції
NEWS
Бойовики на Донеччині стріляли по військовим зі снайперської зброї
Бойовики на Донеччині стріляли по військовим зі снайперської зброї
DAILY
Директор розбрату. Чому Ситника знову хочуть звільнити і що очікує НАБУ
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Директор розбрату. Чому Ситника знову хочуть звільнити і що очікує НАБУ