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Россию ожидают новые санкции ЕС из-за дела Навального

Новина українською → Вена, Воскресенье 21 февраля 2021 15:56
Россию ожидают новые санкции ЕС из-за дела Навального Фото: Алексей Навальный (facebook.com)
Автор: Анастасия Рокитна

Европейский Союз должен принять в ближайшее время новые санкции против России из-за судебного преследования российской властью оппозиционера Алексея Навального. Блок завтра проведет заседание.

Об этом сообщил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг в интервью немецкому изданию Welt am Sonntag, передает Deutsche Welle.

Санкции могут согласовать во время встречи глав дипломатических ведомств стран ЕС в понедельник, 22 февраля.

"Мы будем обсуждать на Совете министров иностранных дел надлежащую реакцию по поводу дела Навального", - отметил Шалленберг.

Ограничительные меры, вероятно, будут включать точечные санкции против физических лиц и организаций, которые будут введены с помощью нового санкционного механизма ЕС, что имеет целью наказание нарушителей прав человека.

По словам Шалленберга, он ожидает на "широкое большинство" в поддержку санкций среди 27 стран-членов Евросоюза и призвал к единству его членов в вопросе противостояния России.

"Просто комментировать то, что происходит в России, стоя в стороне, и угрожать санкциями недостаточно", - настоял министр.

Напомним, министры иностранных дел Европейского Союза завтра обсудят отказ России выполнять решение ЕСПЧ по российскому оппозиционеру Алексею Навальному. Они готовят ответ.

Кроме того, российскому оппозиционеру Алексею Навальному вынесли приговор по еще одному делу.

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