Росія не бачить "конструктиву" у залученні США до нормандського формату

Російська сторона розцінює ідею залучення США до роботи в нормандському форматі по врегулюванню на Донбасі як спробу України відійти від мінських угод. У Москві вважають, що в такому випадку начебто не можна розраховувати на конструктив.

Про це пише ТАСС з посиланням на Міністерство закордонних справ Росії.

"Підключення США, а нерідко в цьому контексті згадується ще й Великобританія, за задумом Києва, дозволило б посилити тиск на Росію, яку намагаються виставити агресором і окупантом, в інтересах врегулювання конфлікту за київськими лекалами", - заявили в МЗС.

У той же час Москва вітала б пряму участь Вашингтона, якщо б це сприяло "виконанню Києвом узятих на себе зобов'язань".

"Однак, на жаль, судячи з сигналів, що йдуть від нової адміністрації США, розраховувати на це не доводиться", - додали в російському МЗС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що заплановану на сьогодні зустріч політичних радників нормандської четвірки перенесли на прохання України. Це пов'язано з поїздкою голови Офісу президента Андрія Єрмака до Харкова.

Також повідомлялося, що зустріч може пройти 27 січня.