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Стала відома нова дата зустрічі радників нормандського формату

Новость на русском → Київ, П'ятниця 22 січня 2021 15:31
Стала відома нова дата зустрічі радників нормандського формату Фото: Андрій Єрмак (РБК-Україна)
Автор: Владислав Красінський

Зустріч радників нормандського формату щодо врегулювання на Донбасі може пройти наступного тижня. Сьогоднішню відеоконференцію було перенесено з ініціативи України.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів Михайло Подоляк - радник голови Офісу президента Андрія Єрмака.

"Попередньо - переговори радників відбудуться 27 січня, зміст - плановий, погоджений на попередній зустрічі", - повідомив Подоляк.

Відзначимо, раніше він розповів, що зустріч довелося перенести, оскільки Єрмак знаходиться в Харкові, де вчора сталася трагедія в нелегальному будинку пристарілих. Там в результаті пожежі загинули 15 осіб. У зв'язку з поїздкою Офіс президента переніс заплановані на сьогодні переговори.

Нагадаємо, сьогодні в МЗС Росії прокоментували ідею залучення США до роботи в нормандському форматі. Зокрема, Москва поки не бачить в ній конструктиву і вважає, що Київ хоче залучити Вашингтон, щоб посилити тиск.

До цього президент України Володимир Зеленський заявляв, що новий президент США Джо Байден міг би підсилити переговори.

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