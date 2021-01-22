Стала відома нова дата зустрічі радників нормандського формату
Зустріч радників нормандського формату щодо врегулювання на Донбасі може пройти наступного тижня. Сьогоднішню відеоконференцію було перенесено з ініціативи України.
Про це в коментарі РБК-Україна розповів Михайло Подоляк - радник голови Офісу президента Андрія Єрмака.
"Попередньо - переговори радників відбудуться 27 січня, зміст - плановий, погоджений на попередній зустрічі", - повідомив Подоляк.
Відзначимо, раніше він розповів, що зустріч довелося перенести, оскільки Єрмак знаходиться в Харкові, де вчора сталася трагедія в нелегальному будинку пристарілих. Там в результаті пожежі загинули 15 осіб. У зв'язку з поїздкою Офіс президента переніс заплановані на сьогодні переговори.
Нагадаємо, сьогодні в МЗС Росії прокоментували ідею залучення США до роботи в нормандському форматі. Зокрема, Москва поки не бачить в ній конструктиву і вважає, що Київ хоче залучити Вашингтон, щоб посилити тиск.
До цього президент України Володимир Зеленський заявляв, що новий президент США Джо Байден міг би підсилити переговори.