ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Росія не бачить "конструктиву" у залученні США до нормандського формату

Новость на русском → Москва, П'ятниця 22 січня 2021 15:47
Росія не бачить "конструктиву" у залученні США до нормандського формату Фото: міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров (kremlin.ru)
Автор: РБК-Україна

Російська сторона розцінює ідею залучення США до роботи в нормандському форматі по врегулюванню на Донбасі як спробу України відійти від мінських угод. У Москві вважають, що в такому випадку начебто не можна розраховувати на конструктив.

Про це пише ТАСС з посиланням на Міністерство закордонних справ Росії.

"Підключення США, а нерідко в цьому контексті згадується ще й Великобританія, за задумом Києва, дозволило б посилити тиск на Росію, яку намагаються виставити агресором і окупантом, в інтересах врегулювання конфлікту за київськими лекалами", - заявили в МЗС.

У той же час Москва вітала б пряму участь Вашингтона, якщо б це сприяло "виконанню Києвом узятих на себе зобов'язань".

"Однак, на жаль, судячи з сигналів, що йдуть від нової адміністрації США, розраховувати на це не доводиться", - додали в російському МЗС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що заплановану на сьогодні зустріч політичних радників нормандської четвірки перенесли на прохання України. Це пов'язано з поїздкою голови Офісу президента Андрія Єрмака до Харкова.

Також повідомлялося, що зустріч може пройти 27 січня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Російська Федерація Сполучені Штати Америки Нормандський формат
NEWS
Україна розширила список країн "червоної зони": що змінилося
РБК-Українаінформаційне агентство Україна розширила список країн "червоної зони": що змінилося
DAILY
Між Китаєм і ЄС: з ким і чим торгувала Україна у розпал пандемії
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Між Китаєм і ЄС: з ким і чим торгувала Україна у розпал пандемії