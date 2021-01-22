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Россия не видит "конструктива" в привлечении США к нормандскому формату

Новина українською → Москва, Пятница 22 января 2021 15:47
Россия не видит "конструктива" в привлечении США к нормандскому формату Фото: министр иностранных дел России Сергей Лавров (kremlin.ru)
Автор: РБК-Украина

Российская сторона расценивает идею привлечения США к работе в нормандском формате по урегулированию на Донбассе как попытку Украины отойти от минских соглашений. В Москве считают, что в таком случае якобы нельзя рассчитывать на конструктив.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Министерство иностранных дел России.

"Подключение США, а нередко в этом контексте упоминается еще и Великобритания, по замыслу Киева, позволило бы усилить давление на Россию, которую пытаются выставить агрессором и оккупантом, в интересах урегулирования конфликта по киевским лекалам", - заявили в МИД.

В то же время Москва приветствовала бы прямую вовлеченность Вашингтона, если бы это способствовало "выполнению Киевом взятых на себя обязательств".

"Однако, к сожалению, судя по сигналам, идущим от формируемой новой администрации США, рассчитывать на это не приходится", - добавили в российском МИД.

Напомним, ранее сообщалось, что запланированную на сегодня встречу политических советников нормандской четверки перенесли по просьбе Украины. Это связано с поездкой главы Офиса президента Андрея Ермака в Харьков.

Также сообщалось, что встреча может пройти 27 января.

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