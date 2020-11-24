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Росія в ТКГ підтримала план щодо Донбасу, запропонований бойовиками

Автор: РБК-Україна

Представники Росії в Тристоронній контактній групі (ТКГ) вперше підтримали план спільних дій щодо Донбасу, який запропонували бойовики. Українська сторона просить їх письмово підтвердити свою позицію.

Про це у Telegram повідомила прес-служба української делегації.

Повідомляється, що сьогодні на засіданні політичної підгрупи російський делегат Олексій Дмитрієвський заявив, що Росія підтримує план дій, який запропонували представники окупаційного режиму в окремих районах Донецької області.

"Українська делегація попросила російську сторону підтвердити цю заяву в письмовому вигляді до завтрашнього засідання ТКГ на загальному рівні. Тепер чекаємо їх відповіді", - йдеться в повідомленні.

У чому полягає план бойовиків

Відзначимо, раніше бойовики представили свою "дорожню карту", яка складається з 15 кроків. Представники окупаційного режиму вимагають затвердити план по Донбасу в Верховній раді.

Від президента України Володимира Зеленського вимагають подати проект змін до Конституції для закріплення в ній окремих районів Донецької та Луганської областей, які будуть діяти до 2050 року з особливим самоврядуванням. Вносити зміни до даної статті не можна без думки місцевого населення, відповідний референдум пропонується провести не раніше 2045 і не пізніше 2049 року.

Крім того, бойовики вимагають провести місцеві вибори до передачі ділянки кордону з Росією.

Нагадаємо, раніше Україна доповнила план дій щодо врегулювання ситуації на Донбасі. У додатках міститься детально пророблений процес передачі Україні контролю над кордоном за участю ОБСЄ. Для цього пропонується створити окрему підгрупу в ТКГ.

Ключове в українському плані - розпуск "ЛДНР", демілітаризація регіону, виведення російських військ і контроль над кордоном до старту виборчої кампанії місцевих виборів.

Крім того, раніше стала відома ключова ідея українського плану "Б".

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