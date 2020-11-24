Россия в ТКГ поддержала план по Донбассу, предложенный боевиками

Представители России в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) впервые поддержали план совместных действий по Донбассу, который предложили боевики. Украинская сторона просит их письменно подтвердить свою позицию.

Об этом в Telegram сообщила пресс-служба украинской делегации.

Сообщается, что сегодня на заседании политической подгруппы российский делегат Алексей Дмитриевский заявил, что Россия поддерживает план действий, который предложили представители оккупационного режима в отдельных районах Донецкой области.

"Украинская делегация попросила российскую сторону подтвердить это заявление в письменном виде к завтрашнему заседанию ТКГ на общем уровне. Теперь ждем их ответа", - говорится в сообщении.

В чем заключается план боевиков

Отметим, ранее боевики представили свою "дорожную карту", которая состоит из 15 шагов. Представители оккупационного режима требуют утвердить план по Донбассу в Верховной раде.

От президента Украины Владимира Зеленского требуют подать проект изменений в Конституцию для закрепления в ней отдельных районов Донецкой и Луганской областей, которые будут действовать до 2050 года с особым самоуправлением. Вносить изменения в данную статью нельзя будет без мнения местного населения, соответствующий референдум предлагается провести не ранее 2045 и не позже 2049 года.

Кроме того, боевики требуют провести местные выборы до передачи участка границы с Россией.

Напомним, ранее Украина дополнила план действий по урегулированию ситуации на Донбассе. В дополнениях содержится подробно проработанный процесс передачи Украине контроля над границей с участием ОБСЕ. Для этого предлагается создать отдельную подгруппу в ТКГ.

Ключевое в украинском плане - роспуск "ЛДНР", демилитаризация региона, вывод российских войск и контроль над границей до старта избирательной кампании по местным выборам.

Кроме того, ранее стала известна ключевая идея украинского плана "Б".