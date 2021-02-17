РФ здійснює воєнний злочин: у Зеленського прокоментували обшуки в Криму

У заяві говориться, що такі дії РФ спрямовані на переслідування громадян виключно за їх політичну позицію чи релігію, яку вони сповідують.

"Росія вчергове здійснює воєнний злочин, а справжня мета окупанта - знищити будь-які прояви спротиву та солідарності в Криму", - йдеться у заяві.

У представництва зазначили, що ці факти фіксують і передають до правоохоронних органів.

Зазначимо, сьогодні зранку російські силовики провели обшуки у кримських татар. В ході обшуків затримали 7 осіб.