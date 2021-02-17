РФ здійснює воєнний злочин: у Зеленського прокоментували обшуки в Криму

Представництво президента України в Автономній Республіки Крим засуджує обшуки російських силовиків у кримських татар. Це воєнний злочин.
Про це йдеться у заяві представництва.
У заяві говориться, що такі дії РФ спрямовані на переслідування громадян виключно за їх політичну позицію чи релігію, яку вони сповідують.
"Росія вчергове здійснює воєнний злочин, а справжня мета окупанта - знищити будь-які прояви спротиву та солідарності в Криму", - йдеться у заяві.
У представництва зазначили, що ці факти фіксують і передають до правоохоронних органів.
Зазначимо, сьогодні зранку російські силовики провели обшуки у кримських татар. В ході обшуків затримали 7 осіб.
Нагадаємо, прокуратура Автономної Республіки Крим і Севастополя відкрила дві кримінальні справи через обшуки російських силовиків на півострові.
Справи відкрили за ч. 2 ст. 162 (порушення недотор-канності житла) і ч. ст 2. 146 КК України (незаконне позбавлення волі). За вказані незаконні дії передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років.
Раніше у Криму відбулись обшуки у кримських татар у Красногвардійському, Сімферопольському, Бахчисарайському районах, а також в Алушті.