РФ совершает военное преступление: у Зеленского прокомментировали обыски в Крыму

Представительство президента Украины в Автономной Республики Крым осуждает обыски российских силовиков у крымских татар. Это военное преступление.
В заявлении говорится, что такие действия РФ направлены на преследование граждан исключительно за их политическую позицию или религию, которую они исповедуют.
"Россия в очередной раз совершает военное преступление, а настоящая цель оккупанта - уничтожить любые проявления сопротивления и солидарности в Крыму", - говорится в заявлении.
В представительства отметили, что эти факты фиксируют и передают в правоохранительные органы.
Отметим, сегодня утром российские силовики провели обыски у крымских татар. В ходе обысков задержали 7 человек.
Напомним, прокуратура Автономной Республики Крым и Севастополя открыла два уголовных дела из-за обысков российских силовиков на полуострове.
Дела открыли по ч. 2 ст. 162 (нарушение неприкосновенно-сти жилья) и ч. ст 2. 146 УК Украины (незаконное лишение свободы). За указанные незаконные действия предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Ранее в Крыму прошли обыски у крымских татар в Красногвардейском, Симферопольском, Бахчисарайском районах, а также в Алуште.