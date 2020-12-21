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Росія розгорне радіолокаційну станцію в окупованому Севастополі

Новость на русском → Севастополь, Понеділок 21 грудня 2020 13:49
Росія розгорне радіолокаційну станцію в окупованому Севастополі Фото: Сергій Шойгу (kremlin.ru)
Автор: РБК-Україна

Російська Федерація в 2021 році має намір почати будівництво радіолокаційної станції в окупованому Севастополі. Мова йде про розгортання РЛС "Яхрома".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Росії Сергія Шойгу на відомчому засіданні за участю президента РФ Володимира Путіна.

За його словами, у планах на 2021 рік значиться створення зенітно-ракетної бригади в Південному військовому окрузі, а також здійснити поставку до Повітряно-космічних сил та ВМФ близько 100 нових і модернізованих літальних апаратів.

"Розпочати роботи з будівництва РЛС "Яхрома" в Севастополі і окремих вузлів загоризонтного виявлення повітряних цілей в Калінінграді і Зеї", - заявив Шойгу.

Зазначимо, радіолокаційні станції призначені для виявлення повітряних, морських і наземних об'єктів, а також для визначення їх дальності, швидкості та геометричних параметрів.

Нагадаємо, раніше міністр оборони України Андрій Таран заявив, що Росія готується до розміщення ядерної зброї в окупованому Криму.

До цього секретар РНБО Олексій Данілов зазначав, що поки в України немає остаточного підтвердження, що в Криму може перебувати ядерна зброя.

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