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Россия развернет радиолокационную станцию в оккупированном Севастополе

Новина українською → Севастополь, Понедельник 21 декабря 2020 13:49
Россия развернет радиолокационную станцию в оккупированном Севастополе Фото: Сергей Шойгу (kremlin.ru)
Автор: РБК-Украина

Российская Федерация в 2021 году намерена начать строительство радиолокационной станции в оккупированном Севастополе. Речь идет о разворачивании РЛС "Яхрома".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны России Сергея Шойгу на ведомственном заседании при участии президента РФ Владимира Путина.

По его словам, в планах на 2021 год значится создание зенитно-ракетной бригады в Южном военном округе, а также осуществить поставку в Воздушно-космические силы и ВМФ около 100 новых и модернизированных летательных аппаратов.

"Начать работы по строительству РЛС "Яхрома" в Севастополе и отдельных узлов загоризонтного обнаружения воздушных целей в Калининграде и Зее", - заявил Шойгу.

Отметим, радиолокационные станции предназначены для обнаружения воздушных, морских и наземных объектов, а также для определения их дальности, скорости и геометрических параметров.

Напомним, ранее министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что Россия готовится к размещению ядерного оружия в оккупированном Крыму.

До этого секретарь СНБО Алексей Данилов отмечал, что пока у Украины нет окончательного подтверждения, что в Крыму может находиться ядерное оружие.

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