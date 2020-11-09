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У РНБО України не виключають розгортання Росією ядерної зброї в Криму

Новость на русском → Київ, Понеділок 09 листопада 2020 12:38
У РНБО України не виключають розгортання Росією ядерної зброї в Криму Фото: Олексій Данилов (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов не виключає розгортання Росією ядерної зброї в Криму. На такий крок Кремль може піти, якщо Росія почне програвати.

Про це повідомляє "Крим. Реалії".

Данилов зазначив, що поки в України немає остаточного підтвердження, що в Криму може перебувати ядерну зброю.

"Але те, що це (розгортання ядерної зброї - ред.) може відбутися найближчим часом, ми чітко усвідомлюємо. Це буде залежати від багатьох факторів, і якщо росіяни будуть бачити, що програють, то обов'язково повернуться до цього питання", - заявив секретар РНБО.

Нагадаємо, раніше віце-прем'єр-міністр з питань стратегічних галузей виробництва Олег Уруський заявив, що Україна поки не бачить необхідності відновлювати ядерний статус країни.

Також РБК-Україна писало, що служба зовнішньої розвідки не виключає можливості наступу російських військ на Україну з півдня, але це не відбудеться восени 2020 року. Зараз сценарій військової агресії проти України не актуальне для Кремля.

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