Росія намагалася легітимізувати представників ОРДЛО в Радбезі ООН, - Кулеба

Російська Федерація планувала легітимізувати представників "ЛДНР". Для цього планували використовувати формат Арріа Ради безпеки ООН.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, слова якого наводить прес-служба української делегації в Тристоронньої контактній групі.

Зокрема, Росія намагалася провести засідання нібито в рамках Ради безпеки ООН, на якому повинні були виступити представники ОРДЛО. При цьому даний формат засідання є неформальним і проводиться за межами приміщення Радбезу ООН. До того ж його проведення бойкотували не тільки України, але і США, Великобританія, Франція, Німеччина, Естонія та Бельгія.

"Тобто всі, крім РФ, країни-учасниці ОБСЄ, що входять сьогодні в Радбез. Це важливий сигнал, адже ОБСЄ бере участь у переговорному процесі в рамках ТКГ", - заявив Кулеба.

В українській делегації в ТКГ відзначили, що завдяки українським партнерам, виступ представників ОРДЛО навіть не транслюватимуть на офіційних ресурсах ООН.

"Це чітка відповідь на спроби РФ маніпулювати міжнародними майданчиками і форматами для поширення своєї пропаганди", - додали в українській делегації.

Нагадаємо, раніше представник української делегації в ТКГ Олексій Арестович заявив, що Росія не хоче прогресу в переговорах по Донбасу.

Крім цього представник окремих районів Донецької області в ТКГ Сергій Гармаш заявив, що Російська Федерація хоче знизити роль "нормандської четвірки" у врегулюванні на Донбасі.