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Россия пыталась легитимизировать представителей ОРДЛО в Совбезе ООН, - Кулеба

Автор: Игорь Литвиненко

Российская Федерация планировала легитимизировать представителей "ЛДНР". Для этого планировали использовать формат Арриа Совета безопасности ООН.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, слова которого приводит пресс-служба украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.

В частности, Россия пыталась провести заседание якобы в рамках Совета безопасности ООН, на котором должны были выступить представители ОРДЛО. При этом данный формат заседания является неформальным и проводится за пределами помещения Совбеза ООН. К тому же его проведение бойкотировали не только Украины, но и США, Великобритания, Франция, Германия, Эстония и Бельгия.

"То есть все, кроме РФ, страны-участницы ОБСЕ, входящих сегодня в Совбез. Это важный сигнал, ведь ОБСЕ участвует в переговорном процессе в рамках ТКГ", - заявил Кулеба.

В украинской делегации в ТКГ отметили, что благодаря украинским партнерам, выступление представителей ОРДЛО даже не будут транслировать на официальных ресурсах ООН.

"Это четкий ответ на попытки РФ манипулировать международными площадками и форматами для распространения своей пропаганды", - добавили в украинской делегации.

Напомним, ранее представитель украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявил, что Россия не хочет прогресса в переговорах по Донбассу.

Кроме этого представитель отдельных районов Донецкой области в ТКГ Сергей Гармаш заявил, что Российская Федерация хочет снизить роль "нормандской четверки" в урегулировании на Донбассе.

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Новости Украины Российская ФедерацияДонбассДмитрий Кулеба