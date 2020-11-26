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Росія хоче знизити роль "нормандської четвірки", - Гармаш

Новость на русском → Київ, Четвер 26 листопада 2020 14:55
Росія хоче знизити роль "нормандської четвірки", - Гармаш Фото: Сергій Гармаш (facebook com sergiy garmash)
Автор: РБК-Україна

Російська Федерація хоче знизити роль "нормандської четвірки" врегулювання на Донбасі, надавши суб'єктність бойовикам. З цієї причини вона не подає Тристоронній контактній групі свій варіант плану спільних дій.

Про це в ефірі espreso.tv заявив представник окремих районів Донецької області в ТКГ Сергій Гармаш.

За його словами, Росія має надати свій план, щоб ТКГ не обговорювала тільки український. Фінальний план спільних дій має стати компромісом планів Росії та України.

Він також зазначив, що Москва підтримала план бойовиків, оскільки не хоче брати на себе відповідальність.

"Тобто, Росія хоче суб'єктивізувати ОРДЛО. Для того, щоб не просто піти від відповідальності за рішення, які будуть прийматися на ТКГ, а щоб знизити роль "нормандської четвірки", - зазначив Гармаш.

Він підкреслив, що сьогодні позиція Німеччини, Франції та України фактично солідарна, а міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров звинуватив Берлін і Париж у зраді.

"Тобто, Росія хоче, щоб питання Донбасу вирішувалося на більш комфортному для неї майданчику. Щоб це був саме майданчик ТКГ, де є ОРДЛО, але де немає Німеччини і Франції", - додав Гармаш.

Нагадаємо, раніше глава місії ОБСЄ в Україні Хайді Грау заявила, що переговори про мирний плані не просуваються, а сторонам треба проявити готовність до компромісів.

Також повідомлялося, що Україна ініціює позачергове засідання ТКГ на наступному тижні.

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