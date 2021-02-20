Росія перетворила Крим і ОРДЛО у велику в'язницю "Ізоляція", - Резніков

"Найбільше громадяни України стурбовані тим, що тимчасово окуповані території - і Крим, і окремі райони Донбасу - по суті, перетворені Росією на одну велику в’язницю "Ізоляція", де утримуються наші співвітчизники. Без прав, без захисту, без допомоги", - сказав він.

Резніков нагадав, що декілька днів тому в окупованому Криму російські силовики знову провели серію незаконних арештів, а загалом в наслідок російського терору в Криму близько 200 дітей "стали сиротами при живих батьках".

Віце-прем'єр навів ще один приклад російського терору, а саме - блокування перетину лінії розмежування на Донбасі та в Криму.

"Усі КПВВ на підконтрольній уряду частині України працюють у штатному режимі. Натомість Росія під приводом епідемії COVID-19 блокує рух через КПВВ, хоча рух через неконтрольовану ділянку кордону на Донбасі не припиняється. Так само не припиняється сполучення російських регіонів з Кримом", - наголосив міністр.

Крім того, Резніков наголосив на критичній ситуації з коронавірусом в ОРДЛО. На окупованих територіях Донбасу спостерігається найвища у світі летальність від COVID-19.

"Підкреслюю - найвища у світі. У листопаді-грудні 2020 року цей показник складав 11%. Гинув кожен 9 з тих, кому встановлювали діагноз COVID-19. На КПВВ в Криму російські силові структури відбирають у людей ліки, хоча на тимчасово окупованому півострові великий дефіцит", - розповів він.

Віце-прем'єр додав, що системні порушення міжнародного гуманітарного права з боку Росії підривають процес врегулювання.