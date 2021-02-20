Росія перетворила Крим і ОРДЛО у велику в'язницю "Ізоляція", - Резніков

Віце-прем'єр з питань реінтеграції окупованих територій України Олексій Резніков заявив, що Росія перетворила окуповані Крим та Донбас в одну велику в'язницю "Ізоляція". Зокрема. Резніков нагадав про критичну ситуацію з коронавірусом в ОРДЛО.
Про це йшлося на брифінгу Резнікова для країн ООН, передає кореспондент РБК-Україна.
"Найбільше громадяни України стурбовані тим, що тимчасово окуповані території - і Крим, і окремі райони Донбасу - по суті, перетворені Росією на одну велику в’язницю "Ізоляція", де утримуються наші співвітчизники. Без прав, без захисту, без допомоги", - сказав він.
Резніков нагадав, що декілька днів тому в окупованому Криму російські силовики знову провели серію незаконних арештів, а загалом в наслідок російського терору в Криму близько 200 дітей "стали сиротами при живих батьках".
Віце-прем'єр навів ще один приклад російського терору, а саме - блокування перетину лінії розмежування на Донбасі та в Криму.
"Усі КПВВ на підконтрольній уряду частині України працюють у штатному режимі. Натомість Росія під приводом епідемії COVID-19 блокує рух через КПВВ, хоча рух через неконтрольовану ділянку кордону на Донбасі не припиняється. Так само не припиняється сполучення російських регіонів з Кримом", - наголосив міністр.
Крім того, Резніков наголосив на критичній ситуації з коронавірусом в ОРДЛО. На окупованих територіях Донбасу спостерігається найвища у світі летальність від COVID-19.
"Підкреслюю - найвища у світі. У листопаді-грудні 2020 року цей показник складав 11%. Гинув кожен 9 з тих, кому встановлювали діагноз COVID-19. На КПВВ в Криму російські силові структури відбирають у людей ліки, хоча на тимчасово окупованому півострові великий дефіцит", - розповів він.
Віце-прем'єр додав, що системні порушення міжнародного гуманітарного права з боку Росії підривають процес врегулювання.
Нагадаємо, Резніков розповів країнам ООН, що сотні тисяч українців стали учасниками бойових дій на Донбасі.
Крім того, Резніков закликав світову спільноту посилити тиск на Росію, бо вона вже виробила імунітет до існуючих санкцій.