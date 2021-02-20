Росія виробила імунітет до санкцій: Резніков закликав посилити тиск на Москву

Віце-прем'єр з питань реінтеграції окупованих територій України Олексій Резніков на брифінгу для країн ООН закликав світову спільноту посилити тиск на Росію. За його словами, Москва на сьомому році війни вже виробила імунітет до існуючих санкцій.

За словами Резнікова, санкції проти Росії потрібно посилювати, щоб в Кремля була чітка мотивація змінити свою поведінку.

"Якщо не посилити міжнародний тиск на державу-окупанта, це може привести до експансії військової агресії далі по Європі. Якщо ж прийняти адекватні заходи підтримки України - Європа отримає гарантію безпеки на сході континенту - від Балтики до Чорного моря", - наголосив він.