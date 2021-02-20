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Росія виробила імунітет до санкцій: Резніков закликав посилити тиск на Москву

Новость на русском → Київ, Субота 20 лютого 2021 13:43
Росія виробила імунітет до санкцій: Резніков закликав посилити тиск на Москву Фото: Олексій Резніков (facebook.com/alex reznikoff)
Автор: Дмитро Левицький

Віце-прем'єр з питань реінтеграції окупованих територій України Олексій Резніков на брифінгу для країн ООН закликав світову спільноту посилити тиск на Росію. За його словами, Москва на сьомому році війни вже виробила імунітет до існуючих санкцій.

Про це повідомляє "ТСН".

За словами Резнікова, санкції проти Росії потрібно посилювати, щоб в Кремля була чітка мотивація змінити свою поведінку.

"Якщо не посилити міжнародний тиск на державу-окупанта, це може привести до експансії військової агресії далі по Європі. Якщо ж прийняти адекватні заходи підтримки України - Європа отримає гарантію безпеки на сході континенту - від Балтики до Чорного моря", - наголосив він.

Нагадаємо, на брифінгу для ООН віце-прем'єр Резніков також назвав кількість українців, які стали учасниками бойових дій на Донбасі. За його словами, це сотні тисяч громадян.

Крім того, нещодавно Резніков розповів, що Росія готувала провокацію з обміном полонених. Москва хотіла передати полонених народному депутату, але українська сторона відмовилася від цієї пропозиції.

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