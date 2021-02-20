Россия превратила Крым и ОРДЛО в большую тюрьму "Изоляция", - Резников

Вице-премьер по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что Россия превратила оккупированные Крым и Донбасс в одну большую тюрьму "Изоляция". В частности. Резников напомнил о критической ситуации с коронавирусом в ОРДЛО.
Об этом говорилось на брифинге Резникова для стран ООН, передает корреспондент РБК-Украина.
"Больше всего граждане Украины обеспокоены тем, что временно оккупированные территории - и Крым и отдельные районы Донбасса - по сути, превращены Россией в одну большую тюрьму "Изоляция", где содержатся наши соотечественники. Без прав, без защиты, без помощи", - сказал он.
Резников напомнил, что несколько дней назад в оккупированном Крыму российские силовики снова провели серию незаконных арестов, а в целом в следствие российского террора в Крыму около 200 детей "стали сиротами при живых родителях".
Вице-премьер привел еще один пример российского террора, а именно - блокирование пересечения линии разграничения на Донбассе и в Крыму.
"Все КПВВ на подконтрольной правительству части Украины работают в штатном режиме. Зато Россия под предлогом эпидемии COVID-19 блокирует движение через КПВВ, хотя движение через неконтролируемый участок границы на Донбассе не прекращается. Так же не прекращается сообщения российских регионов с Крымом", - подчеркнул министр.
Кроме того, Резников сделал акцент на критической ситуации с коронавирусом в ОРДЛО. На оккупированных территориях Донбасса наблюдается самая высокая в мире летальность от COVID-19.
"Подчеркиваю - самая высокая в мире. В ноябре-декабре 2020 года этот показатель составлял 11%. Погибал каждый 9 из тех, кому устанавливали диагноз COVID-19. На КПВВ в Крыму российские силовые структуры отбирают у людей лекарства, хотя на временно оккупированном полуострове большой дефицит", - рассказал он.
Вице-премьер добавил, что системные нарушения международного гуманитарного права со стороны России подрывают процесс урегулирования.
Напомним, Резников рассказал странам ООН, что сотни тысяч украинцев стали участниками боевых действий на Донбассе.
Кроме того, Резников призвал мировое сообщество усилить давление на Россию, потому что она уже выработала иммунитет к существующим санкциям.